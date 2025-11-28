Саммит ОДКБ, Мьянма, Оман - итоги зарубежной командировки Лукашенко в рубрике "Время Первого"

Уходящая неделя получилась насыщенной. Большая командировка Президента Беларуси - тому подтверждение. В течение этих семи дней обсуждались глобальные вопросы о безопасности и экономике - то, что волнует каждого жителя планеты, были эксклюзивные комментарии по таким важным темам, как мирный план по Украине, саммит ОДКБ, переговоры на высшем уровне. Белорусский лидер побывал в Кыргызстане, затем направился в Мьянму и Оман.

Время Первого

Эта неделя была богатой и на инфоповоды и "на географию" работы Первого: Минск, Бишкек, Нейпьидо, Маскат.

В понедельник, 24 ноября, во Дворец Независимости приехал губернатор Ярославской области.

Ярославль расположен всего 250 км от Москвы. То есть логистика для Беларуси очень простая. На этом в том числе со времен Союза были завязаны кооперационные связи - в случае с Ярославской областью это мотостроение.

Александр Лукашенко остановился на теме промышленной кооперации, которая, по его словам, выходит на первое место. "Ту программу, к которой мы идем сегодня, - 2026-2027 годы... Наверное, надо амбициозную такую задачу - полмиллиарда долларов - поставить для себя", - сказал Президент.

Цифры товарооборота реальные. Одно из белорусских предложений - обратить внимание на коммунальную технику на электротяге. За такими транспортом будущее.

В свою очередь губернатор предложил белорусам обратить внимание на Ярославль как туристическое направление - город входит в маршрут "Золотого кольца" России. Тем более что к 2028 году там должен появиться новый аэропорт с прямыми рейсами в Минск.

Вторник, 25 ноября, во дворце начался не со споров, но с обсуждений приближающегося Всебелорусского народного собрания. Даты определены - 18-19 декабря. Одно из требований Президента: без зарегулированности.

Главная задача для делегатов - утвердить Программу социально-экономического развития страны на пятилетку. Она есть, вырабатывалась правительством, даже двумя группами, были и альтернативные точки зрения. И "поднимается" конечно от людей, от того, что нас окружает.

Например: как будут развиваться города-спутники, какими будут приоритеты для разных областей.

Такое обсуждение на перспективу тоже отработка и тем, и стиля работы для Всебелорусского народного собрания.

"Самое опасное для нас (люди это подметили, особенно специалисты), если ВНС (не сегодня, конечно) потом с другим Президентом начнет конфликтовать. Это беда. Никакого конфликта быть не должно. Поэтому, выстраивая по сути работу ВНС и его Президиума, надо делать так, чтобы каждый занимался своим делом", - подчеркнул глава государства.

На этом рабочий вторник не закончился. Президент принял посла Венесуэлы в России. Темой разговора стала интенсификация отношений. И заслушал доклад госсекретаря Совета безопасности. Как только Александры Григорьевичи закончили (Вольфович тоже Александр Григорьевич - Прим. ред.), журналисты спросили о предстоящей командировке в Бишкек на саммит Организации Договора о коллективной безопасности.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"За это время на территории наших государств ничего не произошло. Значит, уже какую-то роль организация сыграла".

Бишкек, Кыргызстан

Приезд Александра Лукашенко в Бишкек стал первой точкой большой командировки Президента. Перед традиционным ужином лидеров были запланированы переговоры с Путиным, так что прессе пришлось ускориться, чтобы успеть в кортеж.

Динамика в двусторонней торговле есть. Кооперация, совместные проекты и безопасность не уходят из поля зрения президентов - сотрудничаем все теснее. Как бы не хотелось Западу оторвать Беларусь от России.

"Вы знаете (обратился Александр Лукашенко к Президенту России Владимиру Путину. - Прим. ред.), мы ведем диалоги и с западниками, и с американцами. Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: "Вы что, не знали, что мы не просто родные люди (народы Беларуси и России. - Прим. ред.)? У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники", - сказал Александр Лукашенко.

"Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос. Один раз отрубили - все", - сказал глава государства.

Тектонические сдвиги в международных отношениях, а сейчас именно такой момент, как никогда влияют на нашу безопасность. И на этом саммите актуально звучал призыв Лукашенко к коллегам: адаптировать ОДКБ под меняющиеся вызовы.

К борьбе с транснациональными угрозами - экстремизмом и наркотрафиком - добавляется кибертерроризм и потенциально очень опасный искусственный интеллект, проблемы с дронами.

И если на Юге организации дает о себе знать афганский фактор, то на Западе наша страна, как сказал Президент, сродни осажденной крепости. Европа осознанно становится на военные рельсы.

Гигантскую сумму НАТО тратит на оборону. В 2025 году, если посчитать в совокупности, больше полутриллиона долларов.

"Мы в ОДКБ должны на это реагировать и реагируем", - сказал глава государства.

"Что касается Беларуси, да я вижу и сегодня по реакции всех членов ОДКБ, мы поддерживаем усилия Владимира Путина, Российской Федерации в реагировании на предложение США по миру и мирному договору в Украине. Очень надеемся, что это произойдет. Естественно, определенным, как мы это видим, силам в Европе надо отказаться от конфронтации", - заявил белорусский лидер.

"Но не понимаю, как они от нее откажутся, если они тратят такие огромные деньги на вооружение и перевооружение. Процесс запущен. Но, думаю, и США, и Россия смогут остановить этот процесс, договорившись с украинцами по мирному договору", - добавил Александр Лукашенко.

Журналисты спросили Лукашенко о мирном плане Трампа.

Он обратил внимание, что этот план составлен в спешке: "Пусть на меня не обидится команда Трампа, но он (план. - Прим. ред.) составлен в спешке. Не хочу сказать, что уже совсем на колене, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте. Без широкого толкования, чтобы все было конкретно. Если там территориальные какие-то решаются вопросы, то все должно быть прописано до метра, километра. Какие войска, где войска, кто должен быть, кто не должен. Все должно быть до мелочи прописано".

Договариваться нужно с учетом реалий на земле. Но простых решений для Украины точно не будет.

Отвечая на вопрос, готов ли он стать посредником в мирном урегулировании, Президент Беларуси сказал: "Я не люблю никакого посредничества. Какой я буду посредник? Мы же "агрессоры" с Владимиром Владимировичем. Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью. Кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил? Поэтому я не стремлюсь к этому".

"Я вчера сказал: если это надо (а это самый оптимальный момент и для того, чтобы исправить то, что было тогда - нормандская эта четверка, когда европейцы приезжали без США), самый нормальный вопрос - вернуться или продолжить переговоры, которые были проведены в 2015 году. Если да, - пожалуйста, милости просим", - добавил белорусский лидер.

Нейпьидо, Мьянма

Из Кыргызстана в Мьянму Президент вылетел в 4 часа дня и приземлился через 5 часов полета. Эта встреча была с максимальным колоритом. Из официальных лиц - премьер-министр Ньё Со. "Первый информационный" снимал все максимально оперативно.

До того как Президент прибыл в Мьянму, здесь уже прошел большой совместный бизнес-форум. Белорусские предприятия привезут предложения. Пищевики, МТЗ, банки, фармкомпании договорились о прямых контрактах на 9 млн долларов, но это только начало.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси рассказал, легко ли работать с Мьянмой: "И легко, и непросто. Скажу так. Легко почему? Потому что есть встречная заинтересованность. С их стороны есть трудолюбие, если договорились, то они стараются выполнить все наши договоренности. А не просто, потому что, во-первых, далеко, во-вторых, незнание друг о друге долгое время делает необходимым формирование абсолютно новых креативных инструментов поддержки нашего сотрудничества и поддержки нашей торговли".

Мьянма действительно по еде, одежде, климату для нас - другой мир. Зимы нет от слова "совсем". Даже на деловых переговорах мужчины в лонджи. Такие своеобразные юбки, которые в любой момент превращаются в шорты, плюс вьетнамки. Русский знают немногие, но мьянманцы сами по себе очень открытый народ. Помогут и расскажут, как пройти, нет напряжения. Переводчик Пайо сказал, чтобы называли его Паша. Учился в Москве на специальности, связанной с космонавтикой, отсюда и знание языка.

В белорусах Мьянма видит долгосрочных партнеров в Европе. Британцев они уже наелись. Колонией были до 48 года. За это время из страны вывозились драгоценные камни и цветные металлы. Англо-бирманских войн (так раньше называли Мьянму) было три, мьянманцы оказывали постоянное сопротивление и в конце концов вернули свой независимый статус.

Официальный визит Александра Лукашенко в Мьянму - первый. Поэтому соблюдался не просто весь протокол. Вносились новые элементы, чтобы показать свое отношение.

Переговоры прошли в двух составах - узком и расширенном. На узком руководство Мьянмы поблагодарило официальный Минск и обозначило перспективы.

Мин Аун Хлайн, главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы, и. о. Президента Мьянмы (Нейпьидо, Мьянма, 28.11.2025 г.):

"Большое спасибо за поддержку на международной арене. Беларусь в прошлом году стала партнером в организации БРИКС, хочу поздравить с этим вас. Мьянма в данный момент хочет присоединиться к ШОС и БРИКС, прошу вас нас в этом поддержать. И мы бы хотели повысить свой статус в ЕАЭС до статуса страны-партнера".

На расширенном еще раз сказали спасибо за поддержку после землетрясения. Мьянму трясло буквально в этом году, и даже дворец, в котором принимали Президента, был поврежден.

"Мы можем сказать, что 2025 год является историческим в наших отношениях", - сказал Президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что встречался в этом году с Мин Аун Хлайном 6-й раз: "Это говорит о том, что никакой изоляции нет и быть не может для наших стран".

Белорусский лидер также поблагодарил лидера Мьянмы за то, что мьянманские представители во главе с министром иностранных дел приняли участие в Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

"Мы с вами сотрудничаем на многих международных площадках, оказываем друг другу взаимопомощь и поддержку. Беларусь открыта к расширению сотрудничества с Мьянмой. Мы руководствуемся исключительно национальными интересами, без оглядки на внешних игроков", - отметил Президент Беларуси.

Знаете, что впервые почувствовал Пул во время переговоров? Жесткую необходимость в переводе. Бирманский - тоновый, регистровый язык с изохронными слогами. Понятно, что будет непонятно стало сразу. Впервые журналисты так надеялись на технику.

Уже во время заявления прессе двух лидеров стала понятна нынешняя политическая ситуация в Мьянме: страна готовится к парламентским выборам. Если начнутся внутренние распри, особенно финансово поддерживаемые извне: не будет смысла говорить ни про туризм, ни про инвестиции. Глобально, как этого хотят в Мьянме. В 2021 году у них был внутренний кризис. Сейчас задача - сохранить стабильность.

"Как дружественному нам человеку хочу напомнить, что выборы вы проводите для собственного народа и они должны учитывать прежде всего интересы народа Мьянмы. У вашего народа, вашей страны великое будущее, поверьте моему опыту. Вам надо только одну проблему решить: обеспечить стабильность в обществе", - сказал Александр Лукашенко.

Население Мьянмы - больше 55 млн человек. При этом примерно 68 % живущих в стране находятся в трудоспособном возрасте: от 15 до 65 лет. Мьянма богата природным газом, нефтью, золотом, никелем, ее еще называют страной сапфиров и нефритов. Будущее именно за такими регионами.

В честь визита белорусского Президента был дан официальный обед с традиционными блюдами (кстати, в Мьянме много морской кухни). Протяженность побережья - 2 тыс. км. Бенгальский залив - это очень красиво и, как оказалось, вкусно.

Еще одним элементом встречи стало небольшое театральное представление - даже с белорусскими песнями.

После лидеры поехали сажать дерево канко - первое общее. Кстати, в день визита в Нейпьидо появилась и улица Минская.

Президента Беларуси также попросили приехать в храмовый комплекс Маравиджайя, где находится самая большая в Азии статуя сидящего Будды.

Вся древнеиндийская религия связана с тем, что он наблюдает.

Президенту предложили пять раз ударить в колокол, чтобы сбылось все задуманное.

При этом все без обуви - по-другому к Будде нельзя. Александру Лукашенко рассказали, как строили комплекс - это было непросто.

Посмотреть эти места, конечно, приезжают туристы, но пока не в том объеме, который может и хочет принимать мьянманская сторона. Журналисты, находясь на улицах как туристы, не ощутили никакого напряжения, криминала или повышенного внимания. И уверены: совсем скоро Мьянма станет таким же туристическим направлением в Азии, как Вьетнам или Таиланд, тем более что визы для белорусов отменены.

На этом визит был завершен. Провожали Александра Лукашенко так же эффектно, как и встречали, к слову, с истребителями в небе.

А уже через пять часов борт номер один из Беларуси приземлился в Маскате. Это продолжение большой командировки - рабочая поездка Президента в Оман.