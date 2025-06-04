Си Цзиньпин пригласил Александра Лукашенко на саммит ШОС и парад в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Президента Беларуси Александра Лукашенко на саммит Шанхайской организации сотрудничества и парад в Пекине, которые пройдут в конце августа - начале сентября текущего года, пишет БЕЛТА.

"В конце августа у нас состоится в Тяньцзине саммит ШОС, а чуть позже, 3 сентября, мы торжественно будем отмечать победу мировой антифашистской войны - проводим парад. Я сердечно приглашаю и буду рад вас видеть", - сказал китайский лидер.