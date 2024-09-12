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В Антарктике могут переименовать отечественную станцию на "Белорусскую"
Отечественную станцию в Антарктике предложено переименовать - название "Гора Вечерняя" сменить на "Белорусская".
С такой инициативой выступил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций, пишет БЕЛТА.
В настоящее время в Антарктике размещено около 70 научных станций 30 государств, включая белорусскую антарктическую станцию "Гора Вечерняя". Ее предлагается переименовать в "Белорусскую". В состав станции входят служебно-жилые, технологический, природоохранные объекты, приборные комплексы и научные стационары. Это позволяет обеспечить безопасные условия работы полярников (до 15 человек) и организовать исследования в области биологии, физики атмосферы, климатологии, геофизики и геоэкологии.
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