В Антарктике могут переименовать отечественную станцию на "Белорусскую"

С такой инициативой выступил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций, пишет БЕЛТА .

В настоящее время в Антарктике размещено около 70 научных станций 30 государств, включая белорусскую антарктическую станцию "Гора Вечерняя". Ее предлагается переименовать в "Белорусскую". В состав станции входят служебно-жилые, технологический, природоохранные объекты, приборные комплексы и научные стационары. Это позволяет обеспечить безопасные условия работы полярников (до 15 человек) и организовать исследования в области биологии, физики атмосферы, климатологии, геофизики и геоэкологии.