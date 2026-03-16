В Беларуси подписан закон "О лизинговой деятельности"

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О лизинговой деятельности". Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Документом предусматривается комплексное регулирование лизинга в рамках единого нормативного правового акта с учетом практики применения норм указа от 25 февраля 2014 года № 99 "О вопросах регулирования лизинговой деятельности".

Регламентируются вопросы осуществления лизинговой деятельности, в том числе с жилыми помещениями; требования к форме и содержанию договора финансовой аренды (лизинга); полномочия Национального банка в сфере регулирования лизинговой деятельности и контроля за соблюдением законодательства; основные права и обязанности лизингодателей и лизингополучателей.

