В Беларуси с визитом делегация Хабаровского края. Какие ориентиры обозначил глава государства?

Беларусь и Россия в состоянии решить вопросы, которые стоят перед странами, несмотря на серьезность вызовов. Это заявил Президент Беларуси на встрече с губернатором Хабаровского края.

Наша страна и этот дальневосточный регион России усиливают взаимодействие. Промышленная кооперация, поставки различных видов техники, АПК, строительство - это только несколько примеров сотрудничества для Хабаровского края, которые инициирует Александр Лукашенко. Интерес у руководства российского региона встречный.

Дмитрий Демешин стал во главе Хабаровского края в сентябре 2024 года. И один из первых его визитов был в Беларусь. Тогда лично провести переговоры с Александром Лукашенко из-за плотного командировочного графика Президента не получилось. Но сегодня наверстали. С инициативными людьми всегда приятно иметь дело.

В нынешних условиях межрегиональное сотрудничество принимает стратегическое значение. Импортозамещение и новое совместное предприятие - приоритет не только в работе с Хабаровским краем, а в целом в сотрудничестве с Россией. Все вопросы согласованы на высшем уровне главами государств. Важно все: машиностроение, аграрная сфера, микроэлектроника, строительство. И рассчитывать в этих вопросах мы должны в первую очередь на свои силы.

Президент отметил, что часто встречается с руководителями российских регионов. "В этом вижу хороший знак на перспективу в плане решения главных вопросов, которые сегодня стоят перед Россией и Беларусью. Жизнь поставила эти вопросы, - сказал Александр Лукашенко. - Хорошо, что наконец внешние условия заставили нас заниматься своими проблемами внутри и меньше посматривать по сторонам".

В свою очередь губернатор Хабаровского края поздравил Александра Лукашенко с уверенным избранием на выборах Президента Республики Беларусь.

Учитывая, с какой частотой в Минске бывают российские губернаторы (то Дальний Восток, то сибиряки), схема отработана. Даже с поправкой на географию есть конкретный план, что можем предложить. Да и белорусский лидер всегда в пример приводит: если смогли реализовать проекты на Сахалине и во Владивостоке, это под силу в любом другом регионе России.

Лукашенко: Беларусь и Россия в состоянии решить актуальные вопросы, которые стоят перед странами Об этом Президент Беларуси заявил 3 февраля на встрече с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным 13 часов назад

"Владивосток, Хабаровский край (Дальний Восток) для нас психологически являются очень важными регионами, поскольку я человек советский и считаю, что это не чужие нам регионы. Мы прежде всего должны обратить внимание на эти регионы, чтобы они не чувствовали какую-то отдаленность от центра, что они чужие, не дай бог. Поэтому мы готовы в приоритетном порядке рассматривать вопросы поставки продовольствия, необходимого для Хабаровского края, и сотрудничество в области АПК", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Объем взаимной торговли между Беларусью и Хабаровским краем в прошлом году стал рекордным для пятилетки. И все-таки это пока не та цифра, которой можно хвастаться. Основа нашего экспорта - поставки грузовой техники и продуктов питания. И то, и другое очень ценят в этом дальневосточном регионе.

Поставки БелАЗов

В первую очередь он обратил внимание на возможности по наращиванию поставок отечественных БелАЗов.

"Мы всегда поставляли в ваш регион большегрузные, карьерные самосвалы БелАЗ. Мы продолжаем реализацию нашей уникальной техники в вашем крае. На постсоветском пространстве больше никто не производит такие машины. Может быть, и не надо - мы в состоянии удовлетворить спрос не только Российской Федерации, но и многих стран мира", - заметил Президент. Отечественные БелАЗы занимают порядка 40 % мировых поставок такой техники.

"Мы готовы расширять поставки. Мы готовы обслуживать эту технику, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В этом плане вы на нас можете рассчитывать".

Хабаровский край - крупный промышленный центр на Дальнем Востоке. БелАЗ, МАЗ, МТЗ, "Амкодор", Гомсельмаш - дилерская сеть этих брендов там широко представлена. Есть определенный запрос на технику с учетом особенностей местности и погодных условий. В регионе также развито самолетостроение. Беларусь готова оказать краю поддержку по линии импортозамещения.

Проект по переводу на электротранспорт любого населенного пункта

"Учитывая, что наша страна - автомобилестроительная прежде всего, мы рассчитываем на поставки пассажирского электротранспорта. В рамках создаваемого у вас нового кластера по сборке электробусов готовы предложить пакет решений по переходу отдельного населенного пункта или района на электротранспорт, включая строительство электрозарядной инфраструктуры", - сказал глава государства, уточнив, что Беларусь готова "обеспечить под ключ электротехникой" то место на карте, которое определит руководство края.

Дмитрий Демешин, губернатор Хабаровского края России:

"Я пригласил Президента Республики Беларусь на Дальний Восток с рабочей повесткой. У нас большая авиастроительная, судостроительная промышленность. Я предложил Александру Григорьевичу показать наши авиационные предприятия, тем более что они сопряжены с той линейкой узкофюзеляжных самолетов, которые Александр Григорьевич поручил разрабатывать здесь, на территории Республики Беларусь. Ну и кроме этого, показать ему нашу природу, ознакомиться с нашими туристическими тропами, ознакомиться с Тихим океаном, прекрасным Хабаровским краем, Сахалином и Приморьем, поучаствовать в Восточном экономическом форуме. Это все те предложения, которые я сделал Президенту".

В свой прошлый визит в Беларусь губернатор посетил ряд промышленных предприятий - БелАЗ, МАЗ, "Амкодор". А 3 февраля делегация поехала договариваться об очередных поставках на "Белкоммунмаш". Заодно оценили новейшие разработки наших конструкторов.

Тарас Мурог, гендиректор "БКМ ХОЛДИНГ":

"Глава региона проявил интерес к нашему супербыстрому зарядному комплексу, который реализован в Брилевичах, также к троллейбусам, в особенности к трамваям. И на переговорах мы обсуждали комплексную поставку всего комплекса оборудования "Белкоммунмаша".

Двусторонние проекты

Поставки техники, дорожное строительство и водоочистительные комплексы - детали обсуждали уже в правительстве. Мы готовы сотрудничать по всем направлениям. В частности, увеличить поставки продовольственных товаров, которые хорошо зарекомендовали себя в России по параметрам "цена - качество".

Переговоры в правительстве

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"С учетом серьезных планов по расширению транспортной инфраструктуры, строительства, жилой и социальной застройки в крае мы также могли бы быть полезными и в этом направлении. У нас есть хорошие белорусские проектные организации, имеющие соответствующие компетенции, готовые также оказать свои услуги по проектированию таких объектов. Это и социальные объекты, больницы, возможно, строительство непосредственно жилья".

3 февраля - Минск, во вторник, 4 февраля, - Бобруйск. Визиты на "Белшину" и "Бобруйскагромаш" у делегации по плану. Будет время для посещения тракторного завода и отдельных переговоров с губернатором Могилевской области. Он ответственен за Хабаровский край.