В Беларуси вновь разрешили торговлю отечественными ювелирными изделиями через интернет-магазины

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля подписал указ № 52 "О дистанционной торговле ювелирными изделиями через интернет-магазины". Об этом сообщает БЕЛТА .

Согласно указу юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим соответствующие лицензии, разрешено осуществлять интернет-торговлю маркированными ювелирными изделиями белорусского производства в период с 1 марта 2025 года по 30 июня 2026 года.

Впервые такое право для них было предусмотрено указом Президента от 1 февраля 2021 года № 36 "О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины" и начало действовать с 12 апреля 2021 года. Потом оно периодически продлевалось.