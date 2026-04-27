Внимание Наровлянскому району: за что Лукашенко похвалил Гомельщину, кого учил считать деньги

Внимание Президента Беларуси Александра Лукашенко 27 апреля было уделено Наровлянскому району. Район не самый простой с учетом чернобыльской специфики, но спустя десятилетия это уже скорее отголоски.

Здесь совершенно другой уровень жизни. Создаются новые рабочие места в АПК и в рамках инициативы "Один район - один проект". При всем размахе амбициозных задумок глава государства ориентирует подходить взвешенно, считая деньги.

Наровлянский район является одним из наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. С командировкой здесь побывал глава государства. Президенту приходилось много раз принимать политические и экономические решения, чтобы достичь на этих землях совершенно другого уровня жизни.

Сегодня в самой Наровле живет почти 9 тыс. человек (практически та же цифра, что и в дочернобыльские времена). Много сил и средств вложено в развитие края, начиная от земель, нового уровня АПК и заканчивая социальной сферой. Более 10 лет назад хозяйства Наровлянского района вошли в Мозырский агропромышленный комплекс. То, что это решение было правильным, подтверждают цифры. Только объем производства молока увеличился в 2,5 раза.

Речь зашла об увеличении площадей за счет возвращения в сельхозоборот земель, пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС. По всей Гомельской области за год таким образом прибавилось 1,3 тыс. га.

"Если вы будете хозяйствовать на земле так (как сейчас - прим. ред.)… И мелиоративные работы вы провели, за Припятью здесь идеальный (порядок - прим. ред.). Вообще для страны, не только для припятских районов, это очень высокий уровень земледелия на этих землях, очень высокий уровень. Если это так везде", - сказал белорусский лидер.

"Делаем все, чтобы было так везде. Понятно, что еще есть над чем работать", - ответил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

Президент обратил внимание на взаимосвязанность отраслей сельского хозяйства - растениеводства, животноводства, обеспеченности кормовой базой и удобрениями - для получения хороших результатов.

Поручение Президента по МТК: строить максимально экономно

Накануне глава государства смотрел МТК в Лясковичах. Замысел проекта был в экономии, строили исключительно из своих материалов. Но все равно не обошлось без критики. Президент сориентировал руководство регионов считать деньги. Там, где можно ужиматься, надо экономить максимально. На контрасте 27 апреля показали МТК "Будки".

"Деньги надо считать, - подчеркнул глава государства. - Нам надо придумать схему, чтобы они "зубами грызли цену".

Здесь созданы максимально комфортные условия для содержания животных: 2 коровника, доильно-молочный блок, профилакторий для телят, цех раздоя. Коровники оборудованы системами вентиляции и орошения.

"Очень дорогой комплекс, конечно. Шикарный комплекс, такие мы везде не построим. Но и отдача должна быть, естественно", - сделал заключение Александр Лукашенко.

В качестве аргумента некоторые приводят то, что хозяйства строят за свои деньги и вправе выбирать. Но ведь государство дотирует сельское хозяйство, обратил внимание Президент. "Могли бы сэкономить деньги для других проектов", - подчеркнул он.

Технологичные МТК - это план пятилетки. КРС и дойное стадо должны содержаться в современных условиях, а это, как следствие, качественное молоко и мясо.

"69 молочно-товарных комплексов должны построиться по программе до 2030 года, чтобы на 1 января 2031 года было 330 комплексов", - отметил Иван Крупко.

Строительство профилакториев для телят

Еще один тренд в АПК сейчас - строительство профилакториев для телят. Это максимальная забота о новорожденных. Стены - далеко не главное в этом вопросе.

"Профилактории - это не избавление от всех проблем с падежом скота. И ветеринария - это тоже не главное. Надо организация и надо человеческое отношение к скотине", - подчеркнул глава государства

Ход посевной кампании

Министр сельского хозяйства Юрий Горлов доложил о ходе посевной в стране. Помимо хлеба, белорусы будут обеспечены всеми видами витаминной продукции.

"Надо, чтобы была подготовлена почва. День и ночь можно поработать и посеять. Тянуть уже не надо, надо сеять", - сказал Александр Лукашенко.

Президенту показали образцовый мехдвор

Президент остался под приятным впечатлением от машинного двора совхоз-комбината "Заря". Видно, что это не показуха, а норма. Техника хранится как надо, порядок и в мастерских. Организовали склад запчастей. Здесь же на территории аккуратно хранят удобрения и корма. Здесь работают штучные специалисты, мастера на все руки: токари и слесари.

Александр Лукашенко пообщался с одним из работников, которого представили как лучшего токаря в районе. Президент подчеркнул, что помимо основной работы надо обязательно заниматься наставничеством, готовить подрастающую смену. "У меня-то есть. Вот, гвардия, - с долей юмора отметил глава государства. - А у тебя?"

Этот мехдвор вообще несравним с тем, что Президент видел в своем родном Городце. Этот факт Александр Лукашенко и припомнил главе управделами. "Вот, надо учиться, - похвалил Президент. - Молодцы! Все компактно, ничего лишнего".

Лукашенко посетил филиал фабрики "Красный мозырянин"

Заехал Президент и на филиал фабрики "Красный мозырянин" - это бренд страны с почти вековой историей. Здесь выпускают зефир, мармелад, конфеты, пастилу, а также видят рынки сбыта и держат экономику предприятия. Еще здесь делают ту самую "Коровку" по ГОСТу. Президент ее тоже очень любит.

Эти конфеты до сих пор изготавливают по своей классической рецептуре, которая не менялась с 1947 года с использованием сливочного масла. Александр Лукашенко отметил, что хорошо знает эту продукцию. "Если мы закупаем где-то "Коровку", то только у "Мозырянина", - признался он.

"Молодцы, делаете хорошо, - оценил Президент. - Но не теряйте рынки, и внешние тоже", - ориентировал глава государства.

В рамках инициативы "Один район - один проект" реконструировали участок для производства ириса, установили новое оборудование. Если раньше выпускали 600 кг ирисок в смену, теперь - 2 т. Изменили дизайн упаковки и расширили линейку. Было 2 вида ириса, стало - 7. Первые партии сладкой продукции уже пошли на внутренний рынок Беларуси. Хоть многие процессы автоматизированы, ответственности меньше не стало. Покупатель ждет сладости наивысшего качества.

Дмитрий Гавриленко, директор ОАО "Красный мозырянин":

"Мы отдельное юридическое лицо, но принадлежим "Спартаку". 98 % акций принадлежат ему. Мы хорошо совместно работаем, дополняем друг друга. У нас общая логистика, совместные продажи".