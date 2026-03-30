6-летний ребенок, гостивший с родителями у родственников, утонул в реке

29 марта семья гостила у близких в деревне. По предварительным данным, 6-летний малыш играл во дворе и в какой-то момент остался без присмотра взрослых. Когда родственники заметили пропажу мальчика, начались его поиски. Тело ребенка обнаружил дедушка в реке Березине в километре от дома. Медики констатировали смерть малыша.