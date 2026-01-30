Автобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Пуховичском районе

ДТП с участием общественного транспорта произошло в Минской области.

30 января утром в Пуховичском районе в кювет опрокинулся пассажирский автобус сообщением "Руденск-Минск". Четыре человека доставлены в больницу.

По предварительной информации, 44-летний водитель автобуса не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.