3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
Белый дом был временно закрыт из-за стрельбы
Автор:Редакция news.by
В Вашингтоне произошла стрельба рядом с Белым домом. Выстрелы прогремели в нескольких кварталах от здания, что привело к немедленному закрытию территории администрации американского президента.
В результате столкновения между вооруженным человеком и полицейским подозреваемый был ранен. Комплекс на короткое время перевели на повышенный режим безопасности.
Полиция Вашингтона совместно с федеральными агентами проводит расследование. Дороги в районе происшествия закрыты.
Инцидент произошел спустя всего 10 дней после попытки покушения на Трампа на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.