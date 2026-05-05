Белый дом был временно закрыт из-за стрельбы

В Вашингтоне произошла стрельба рядом с Белым домом. Выстрелы прогремели в нескольких кварталах от здания, что привело к немедленному закрытию территории администрации американского президента.

В результате столкновения между вооруженным человеком и полицейским подозреваемый был ранен. Комплекс на короткое время перевели на повышенный режим безопасности.

Полиция Вашингтона совместно с федеральными агентами проводит расследование. Дороги в районе происшествия закрыты.