Белорусские пограничники пресекли три попытки нарушения границы в аэропорту

Один из пассажиров рейса в Стамбул предъявил на проверку чужой паспорт. Со слов задержанного, документ он взял у знакомого, так как срок действия его истек еще полтора года назад. Схожая история у пассажира, который летел из Минска в Ереван. Мужчина также предъявил чужой паспорт гражданина России. Третий турист прилетел из Ташкента. На досмотре он предъявил паспорт гражданина Йемена, в нем оказалась подделана страница с установочными данными.