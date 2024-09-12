ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЧПЗона X

В трех районах Минска наблюдаются проблемы с водоснабжением из-за аварии

В трех районах Минска наблюдаются проблемы с водоснабжением из-за аварии

В трех районах Минска наблюдаются проблемы с водоснабжением, сообщили в Мингорисполкоме.

В связи с повреждением магистрального водовода диаметром 1000 мм наблюдается снижение давления, отсутствие и ухудшение качества водоснабжения в Октябрьском, Заводском и Ленинском районах Минска.

Минскводоканалом принимаются все необходимые оперативные меры для восстановления параметров водоснабжения.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства.

водоснабжениеМинскводоканал

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все