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Число погибших в авиакатастрофе в Судане увеличилось до 45

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Число жертв крушения военного самолета в суданском городе Омдурман увеличилось до 45. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось о 19 погибших. Жертвами крушения стали члены экипажа, суданские военные, также мирные жители, находившиеся в жилом доме, на который упал самолет. Спасатели продолжают разбор завалов на месте падения воздушного судна.

О крушении военного самолета стало известно в ночь на 26 февраля. Согласно предварительным данным, причиной происшествия стала техническая неисправность. Самолет рухнул на жилую застройку вскоре после взлета с местной авиабазы.

Суданкрушение самолета