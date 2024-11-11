Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 151

Число жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 151, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Ранее сообщалось о 127 погибших. На борту разбившегося самолета Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Бангкока, находились 175 пассажиров (173 гражданина Республики Корея и 2 подданных Таиланда) и 6 членов экипажа. Власти Республики Корея склоняются к тому, что погибли все находившиеся в самолете, за исключением двух выживших.

Сообщалось также, что была установлена личность лишь 22 погибших.

Представитель министерства транспорта, который курирует авиацию, отверг предположения, что крушение, в том числе могло произойти из-за короткой взлетно-посадочной полосы, поскольку самолеты похожего размера использовали ее ранее. Полоса составляет примерно 2 800 м.