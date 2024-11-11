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Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 151
Число жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 151, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
Ранее сообщалось о 127 погибших. На борту разбившегося самолета Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Бангкока, находились 175 пассажиров (173 гражданина Республики Корея и 2 подданных Таиланда) и 6 членов экипажа. Власти Республики Корея склоняются к тому, что погибли все находившиеся в самолете, за исключением двух выживших.
Сообщалось также, что была установлена личность лишь 22 погибших.
Представитель министерства транспорта, который курирует авиацию, отверг предположения, что крушение, в том числе могло произойти из-за короткой взлетно-посадочной полосы, поскольку самолеты похожего размера использовали ее ранее. Полоса составляет примерно 2 800 м.
Фото AP Photo
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