Число жертв крушения самолета ВВС Бангладеш в Дакке увеличилось до 27

Бангладеш скорбит по жертвам авиакатастрофы, в стране - траур. В результате крушения учебного самолета ВВС страны в Дакке накануне, 21 июля, погибли 27 человек. Среди жертв - 25 детей, многим из которых меньше 12 лет, а также пилот самолета и учительница.

Для идентификации некоторых необходимо проведение ДНК-теста. В больницы с ожогами доставлены 170 человек: студентов и преподавателей.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность самолета. По информации военных, пилот пытался увести машину от густонаселенных районов в сторону открытой местности, но из-за низкой высоты катапультироваться не удалось. Истребитель врезался в 2-этажное здание начальной школы во время обеденного перерыва, когда там находились сотни учеников.