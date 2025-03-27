Данные о пострадавших разнятся - что известно об аварии батискафа у берегов Хургады на данный момент

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27 марта 2025 года у побережья египетского курорта Хургада произошла авария прогулочного батискафа "Синдбад", в результате которой погибли несколько человек, включая российских туристов.

Инцидент случился около 11:00 по московскому времени на расстоянии примерно 1 км от берега во время регулярной подводной экскурсии к коралловому рифу. На борту находились 45 российских туристов, в том числе дети, а также члены экипажа.

Число пострадавших варьируется в разных сообщениях от 9 до 18 человек, причем некоторые находятся в критическом состоянии.

Туристический батискаф с россиянами затонул в Египте Погибли как минимум 6 человек, 9 - в критическом состоянии 5 часов назад

Что пишут СМИ

По данным Генконсульства России в Хургаде, подтверждена гибель четырех российских туристов. Большинство пассажиров удалось спасти - их доставили в гостиницы и больницы города, и состояние их здоровья не вызывает опасений у медиков.

Египетские СМИ, такие как Al-Masry Al-Youm и Youm7, сообщают о шести погибших, включая пятерых иностранцев и одного египтянина. По информации источников в управлении скорой помощи Египта, внутри затонувшего судна могут оставаться еще несколько человек, и спасательные работы продолжаются.

ТАСС, РБК и "Комсомольская правда" уточняют, что туристы прибыли в Хургаду по линии туроператора "Библио Глобус", а экскурсия была организована через гостиницу "Синдбад".

По одной из версий, причиной аварии могло стать столкновение с рифом, после чего батискаф перевернулся, и произошла разгерметизация салона. Однако официальные причины пока не названы. Власти Египта начали расследование инцидента.

Западные СМИ, такие как Reuters и BBC, пока уделяют событию меньше внимания, но подтверждают факт крушения туристического батискафа с жертвами среди пассажиров. Они ссылаются на заявления местных властей о ходе спасательной операции и подчеркивают, что точное число погибших и пострадавших еще уточняется.

Батискаф "Синдбад" рассчитан на 44 пассажирских места и способен погружаться на глубину до 25 м для осмотра подводных достопримечательностей Красного моря. Стоимость экскурсии, по данным российских источников, составляет около 7 тыс. российских рублей для взрослых и около 3,5 тыс. рублей для детей.

Подробности спасательной операции

По данным на 14:15 CET 27 марта 2025 года, спасательные работы и расследование продолжаются.

Большинство пассажиров - 38 из 45 российских туристов - были спасены в первые часы после крушения. Их оперативно доставили либо в гостиницы, либо в больницы Хургады. Состояние здоровья большинства выживших, по заявлениям Генконсульства России в Хургаде, не вызывает опасений у медиков. Однако несколько человек остаются в критическом состоянии, о чем сообщают египетские СМИ.

Все пострадавшие туристы проживали в отелях Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach, отмечает SHOT.

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Спасательная операция осложняется тем, что батискаф находится на глубине порядка 25 м - максимальной глубине, на которую он был рассчитан для экскурсий.

Предположительно, после столкновения с коралловым рифом произошла разгерметизация салона, что затрудняет доступ к внутренней части судна. Египетские власти задействовали водолазов и специальное оборудование для поиска пропавших без вести, так как судьба нескольких человек до сих пор неизвестна.