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Делала закладки, пока выгуливала собаку. Минчанку задержали за распространение наркотиков
Урок эффективного тайм-менеджмента могла бы преподать жительница Минска, которую задержали по подозрению в распространении наркотиков. 45-летнюю женщину задержали с поличным.
По данным оперативников наркоконтроля, фигурантка делала тайники, пока выгуливала собаку. Милиционеры подняли закладки, которые задержанная успела разложить, и проверили ее квартиру. И в первом, и в другом случае нашли опасный психотроп - мефедрон, это подтвердила экспертиза - всего 20 граммов, а также весы и упаковочный материал.
Незаконную подработку женщина нашла в тематической группе мессенджера, но для каких именно целей, неясно.
Екатерина Добровольская, старший инспектор ГИОС Первомайского РУВД Минска:
"Женщина забирала крупные партии "товара", фасовала в квартире на мелкие дозы и распространяла через тайники-закладки рядом с домом во время выгула собаки. С целью конспирации маскировала наркотики под камни. Известно, что фигурантка трудоустроена администратором в одной из столичных фирм, ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта".