Делала закладки, пока выгуливала собаку. Минчанку задержали за распространение наркотиков

Урок эффективного тайм-менеджмента могла бы преподать жительница Минска, которую задержали по подозрению в распространении наркотиков. 45-летнюю женщину задержали с поличным.

По данным оперативников наркоконтроля, фигурантка делала тайники, пока выгуливала собаку. Милиционеры подняли закладки, которые задержанная успела разложить, и проверили ее квартиру. И в первом, и в другом случае нашли опасный психотроп - мефедрон, это подтвердила экспертиза - всего 20 граммов, а также весы и упаковочный материал.

Незаконную подработку женщина нашла в тематической группе мессенджера, но для каких именно целей, неясно.

Екатерина Добровольская, старший инспектор ГИОС Первомайского РУВД Минска: