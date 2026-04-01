Директор частной компании в Барановичах обманывал клиентов

Брал у клиентов предоплату и тратил деньги на личные нужды. В Барановичах милиция совместно с прокуратурой разоблачила директора частной компании, который обманывал клиентов.

Получая предоплату за установку канализации, бизнесмен взятые на себя обязательства не выполнял, несмотря на заключенные договоры. Уже известно, что обещанной услуги не дождались более 40 человек. В общей сложности они отдали фигуранту порядка 120 тыс. рублей.

Артем Давидович, начальник ОБЭП ОВД Барановичского горисполкома:

"Сотрудники ОБЭП Барановичского ГОВД совместно с коллегами из прокуратуры пресекли преступную деятельность 34-летнего директора общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что мужчина заключал договоры на монтаж систем канализации, получал предоплату, при этом работу не выполнял, тратя деньги на личные нужды и выплаты по предыдущим обязательствам".