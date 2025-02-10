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До 20 лет лишения свободы. В Гомеле задержана пара наркозакладчиков
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До 20 лет лишения свободы. В Гомеле задержана пара наркозакладчиковnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8abaf12e-20a8-493d-92e6-8b11199b340b/conversions/1202a32e-f211-413e-becb-51583dcc8908-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8abaf12e-20a8-493d-92e6-8b11199b340b/conversions/1202a32e-f211-413e-becb-51583dcc8908-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8abaf12e-20a8-493d-92e6-8b11199b340b/conversions/1202a32e-f211-413e-becb-51583dcc8908-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8abaf12e-20a8-493d-92e6-8b11199b340b/conversions/1202a32e-f211-413e-becb-51583dcc8908-xl-___webp_1920.webp 1920w
Оперативники наркоконтроля УВД совместно с коллегами из Железнодорожного РОВД Гомеля задержали с поличным 32-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
Как стало известно, задержанные работали оптовыми курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков. В квартире они фасовали товар на мелкие партии, а затем распространяли через закладки на территории Гомеля и области. При них, в тайниках и по месту жительства обнаружено и изъято свыше 200 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.
Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина уже был судим за наркопреступление.