Драка в столичном баре обернулась уголовным делом

Уголовным делом обернулась драка в столичном баре.  Компания пришла отдохнуть, один из посетителей за соседним столиком стал настырно знакомиться с девушкой, что не понравилось парням. Случайный собеседник оказался навязчивым, несмотря на неоднократный отказ девушки, он не оставил попыток познакомиться с ней, невзирая на ее парня. Терпение у мужчин иссякло, и они решили проучить настойчивого ухажера. В конфликт вмешался и его друг. Охрана бара вызвала милицию. 

В отношении зачинщиков драки возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Происшествия

Зона Х