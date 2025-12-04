Драка в столичном баре обернулась уголовным делом

Уголовным делом обернулась драка в столичном баре. Компания пришла отдохнуть, один из посетителей за соседним столиком стал настырно знакомиться с девушкой, что не понравилось парням. Случайный собеседник оказался навязчивым, несмотря на неоднократный отказ девушки, он не оставил попыток познакомиться с ней, невзирая на ее парня. Терпение у мужчин иссякло, и они решили проучить настойчивого ухажера. В конфликт вмешался и его друг. Охрана бара вызвала милицию.