Драка в столичном баре обернулась уголовным делом
Автор:Редакция news.by
Уголовным делом обернулась драка в столичном баре. Компания пришла отдохнуть, один из посетителей за соседним столиком стал настырно знакомиться с девушкой, что не понравилось парням. Случайный собеседник оказался навязчивым, несмотря на неоднократный отказ девушки, он не оставил попыток познакомиться с ней, невзирая на ее парня. Терпение у мужчин иссякло, и они решили проучить настойчивого ухажера. В конфликт вмешался и его друг. Охрана бара вызвала милицию.
В отношении зачинщиков драки возбуждено уголовное дело за хулиганство.