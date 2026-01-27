Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ДТП с маршруткой: В Минске машина врезалась в стену подземного пешеходного перехода

Растет число ДТП на скользкой дороге. Вечером 27 января в Минске произошло ДТП с маршруткой.

43-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Веры Хоружей, поворачивая налево на улицу Якуба Коласа, при выборе скорости не учел дорожные и погодные условия, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на осветительную мачту и бетонную стену подземного пешеходного перехода.

По данному факту проводится проверка.

