ДТП с участием автопоезда произошло в Речицком районе

Серьезное ДТП произошло 6 февраля днем в Речицком районе. На автодороге граница Российской Федерации - Гомель-Кобрин водитель автопоезда DAF не справился с управлением. Его машина вместе с прицепом ушла в неуправляемый занос, из-за чего состав выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем BMW.



