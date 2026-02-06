3.74 BYN
ДТП с участием автопоезда произошло в Речицком районе
Автор:Редакция news.by
Серьезное ДТП произошло 6 февраля днем в Речицком районе. На автодороге граница Российской Федерации - Гомель-Кобрин водитель автопоезда DAF не справился с управлением. Его машина вместе с прицепом ушла в неуправляемый занос, из-за чего состав выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем BMW.
Водитель легкового автомобиля и его пассажир доставлены в больницу для обследования. Госавтоинспекция призывает шоферов быть максимально осторожными на заснеженной дороге, выбирать безопасную скорость движения, исходя из состояния проезжей части и погодных условий.