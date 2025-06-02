Эксперты подтвердили догадки отца о том, что все четыре ребенка не от него

Все началось в марте, когда мать детей обратилась в суд с просьбой взыскать с ответчика - 41-летнего бывшего супруга - алименты на содержание несовершеннолетних, так как тот не платит. Дело в том, что последние годы уже экс-супруга перестала давать возможность видеться с детьми без объяснения причины, а однажды и вовсе заявила, что дети не от него. Во встречном иске мужчина попросил суд исключить из акта о рождении детей запись об его отцовстве.