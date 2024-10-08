ГПК: По факту применения оружия польскими силовиками на белорусской территории проводится проверка

7 октября польские силовики стреляли по беженцу, причем мужчина находился на белорусской территории. По факту данного инцидента белорусские следователи проводят проверку.

Видеоролик был опубликован в интернете. На кадрах видно, что оружие применили через польское инженерное заграждение и госграницу Беларуси.

Как заявили в Госпогранкомитете, это является пограничным инцидентом. По данной информации проводится расследование.