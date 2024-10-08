3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ГПК: По факту применения оружия польскими силовиками на белорусской территории проводится проверка
7 октября польские силовики стреляли по беженцу, причем мужчина находился на белорусской территории. По факту данного инцидента белорусские следователи проводят проверку.
Видеоролик был опубликован в интернете. На кадрах видно, что оружие применили через польское инженерное заграждение и госграницу Беларуси.
Как заявили в Госпогранкомитете, это является пограничным инцидентом. По данной информации проводится расследование.
Устанавливается личность польского военнослужащего, который стрелял по человеку на белорусской территории.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября