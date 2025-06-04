Итальянский пистолет первой половины XX века обнаружен на крыше дома в Жабинке

Помогая в реставрации купленного родственниками дома, в утеплителе чердака мужчина обнаружил оружие. О находке он сообщил в правоохранительные органы. Сотрудники милиции изъяли пистолет и направили для проведения экспертизы. Согласно заключению эксперта это Beretta 1934 года, он пригоден для стрельбы. Со слов самого человека, который нашел оружие, пистолет мог быть спрятан бывшим хозяином дома, который учувствовал в военных сражениях прошлого века.