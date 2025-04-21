Лесовоз въехал в поезд Минск - Гомель

Фото: БЖД news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da5ab893-15ce-489e-a18e-9306da34775b/conversions/f22e79e4-535c-4c4c-8cd1-06adc3820362-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da5ab893-15ce-489e-a18e-9306da34775b/conversions/f22e79e4-535c-4c4c-8cd1-06adc3820362-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da5ab893-15ce-489e-a18e-9306da34775b/conversions/f22e79e4-535c-4c4c-8cd1-06adc3820362-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/da5ab893-15ce-489e-a18e-9306da34775b/conversions/f22e79e4-535c-4c4c-8cd1-06adc3820362-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЖД

Лесовоз въехал в поезд на железнодорожном переезде участка Осиповичи - Жлобин. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Белорусской железной дороги.

30 апреля в 17:55 при исправно работающей световой и звуковой сигнализации на железнодорожном переезде перегона Телуша - Красный Берег участка Осиповичи - Жлобин произошло столкновение поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 752 Минск - Гомель с лесовозом, который, нарушив правила дорожного движения, выехал на красный сигнал светофора.

На момент произошедшего в поезде находились 240 пассажиров. По оперативной информации никто из них не пострадал.

В результате аварии повреждены кабина поезда, два вагона и контактная сеть. Движение поездов на данном участке приостановлено. Белорусская железная дорога принимает оперативные меры по ликвидации последствий инцидента. Для доставки пассажиров к местам назначения будет организован дополнительный поезд, отметили в пресс-центре.