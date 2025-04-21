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Лесовоз въехал в поезд Минск - Гомель

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Фото: БЖД

Лесовоз въехал в поезд на железнодорожном переезде участка Осиповичи - Жлобин. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Белорусской железной дороги.

30 апреля в 17:55 при исправно работающей световой и звуковой сигнализации на железнодорожном переезде перегона Телуша - Красный Берег участка Осиповичи - Жлобин произошло столкновение поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 752 Минск - Гомель с лесовозом, который, нарушив правила дорожного движения, выехал на красный сигнал светофора.

На момент произошедшего в поезде находились 240 пассажиров. По оперативной информации никто из них не пострадал.

В результате аварии повреждены кабина поезда, два вагона и контактная сеть. Движение поездов на данном участке приостановлено. Белорусская железная дорога принимает оперативные меры по ликвидации последствий инцидента. Для доставки пассажиров к местам назначения будет организован дополнительный поезд, отметили в пресс-центре.

Более подробную информацию можно получить по телефону 105 контакт-центра БЖД.

БЖД