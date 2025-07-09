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Любовные утехи, шантаж и соцсети - ревнивец предстанет перед судом за вымогательство

Любовные утехи, шантаж и соцсети - ревнивец предстанет перед судом за вымогательство

Втайне от девушки снял интимное видео с ее участием, а после обещал слить запись в интернет. Житель Витебска в ближайшее время предстанет перед судом за вымогательство.

На процесс обвиняемый (мужчине 41 год) явится сам, он под подпиской о невыезде.

По материалам дела, в августе минувшего года фигурант, когда он и его 36-летняя дама сердца еще жили вместе, снял их любовные утехи на видео. Для каких целей, неясно. Возлюбленная ни о чем не подозревала, а ее бойфренд был под воздействием алкоголя. Этой записи мужчина нашел применение позже, когда пара рассталась. Он так и не смог пережить уход любимой.

По версии следствия, ревнивец начал мстить: потребовал у экс-возлюбленной вернуть золотые изделия. Услышав отказ, стал вымогать подарки под угрозой распространения интимного контента. Дама на уловки не поддавалась, тогда обвиняемый слил запись на фейковой странице в соцсети от имени потерпевшей.   

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