3.76 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Любовные утехи, шантаж и соцсети - ревнивец предстанет перед судом за вымогательство
Втайне от девушки снял интимное видео с ее участием, а после обещал слить запись в интернет. Житель Витебска в ближайшее время предстанет перед судом за вымогательство.
На процесс обвиняемый (мужчине 41 год) явится сам, он под подпиской о невыезде.
По материалам дела, в августе минувшего года фигурант, когда он и его 36-летняя дама сердца еще жили вместе, снял их любовные утехи на видео. Для каких целей, неясно. Возлюбленная ни о чем не подозревала, а ее бойфренд был под воздействием алкоголя. Этой записи мужчина нашел применение позже, когда пара рассталась. Он так и не смог пережить уход любимой.
По версии следствия, ревнивец начал мстить: потребовал у экс-возлюбленной вернуть золотые изделия. Услышав отказ, стал вымогать подарки под угрозой распространения интимного контента. Дама на уловки не поддавалась, тогда обвиняемый слил запись на фейковой странице в соцсети от имени потерпевшей.