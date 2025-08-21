Минчанин почти 4 года держал в рабстве людей

Так, с сентября 2020 года фигурант находил людей, как правило, пьющих и принуждал их к попрошайничеству. При этом всю милостыню он присваивал себе. Установлено, что работодатель познакомимся с двумя пенсионерами на вокзале. Обещал перевезти их в Минск и дать работу в строительной сфере. Но вместо строительных инструментов мужчинам вручили инвалидные коляски и плакаты с надписями о помощи.

"Фигурант установил жесткие правила: весь так называемый доход отдавать "хозяину". Чтобы лишить их возможности уйти или обратиться за помощью, он забрал у жертв паспорта. Без документов они чувствовали себя бесправными и привязанными к месту. Мужчина использовал угрозы, психологическое давление и физическую силу, чтобы заставить подчиняться и выходить "на точку" - к магазинам и церквям. С утра он отвозил их на "работу", и забирал поздно вечером. Ежедневный заработок просящих милостыню составлял порядка 100 рублей. На протяжении всего времени эксплуататор оскорблял потерпевших, избивал и наказывал за малейшие провинности. Он запрещал им употреблять пищу, утолять жажду, спать, курить и даже справлять естественные надобности без разрешения. Помимо этого, установил систему наказаний и ограничений, в том числе за недостижение установленной им нормы собираемой милостыни. За это он неоднократно обливал ледяной водой мужчин и выставлял их на балкон в холодное время года".