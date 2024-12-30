Минчанина приговорили к 18 годам колонии за попытку убийства председателя товарищества

Минский областной суд приговорил 63-летнего минчанина к 18 годам колонии за покушение на убийство с особой жестокостью председателя правления садоводческого товарищества, расположенного на территории Минского района. Об этом сообщает БЕЛТА.

Установлено, что в декабре 2024 года обвиняемый жестоко избил потерпевшую в ее же садовом домике. Он нанес женщине не менее 31 удара по различным частям тела, в том числе в жизненно важные органы. Таскал потерпевшую за волосы, душил с использованием электрического кабеля, приставлял нож к уху и глазу потерпевшей. Его действия сопровождались повреждением имущества потерпевшей и высказыванием угроз убийства.

На крики женщины на место происшествия прибежал один из членов садоводческого товарищества. На глазах у свидетеля обвиняемый отрубил потерпевший пальцы на правой кисти.

Как отметила в комментарии журналистам после оглашения приговора старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Екатерина Юдо, свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшей, обвиняемый до конца не довел по независящим от него обстоятельствам. Женщине своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь, а действия обвиняемого были пресечены свидетелем.

Дачник напал на председателя СТ, избил и отрубил пальцы из-за коммунальных платежей Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает 30.12.2024 23:57

Обвиняемый в судебном заседании вину фактически не признал, но с учетом доказательств, которые были представлены государственным обвинителем, Минским областным судом вынесен обвинительный приговор: 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован либо опротестован в апелляционном порядке.

Потерпевшая рассказала журналистам, что ее состояние без изменений, предстоит еще две операции, после которых будет более-менее понятно, сможет ли она пользоваться пальцами руки. "Моральное состояние мое, конечно, оставляет желать лучшего. Надеюсь, что будет лучше", - сказала она.