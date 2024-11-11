Дачник напал на председателя СТ, избил и отрубил пальцы из-за коммунальных платежей

Отрубил пальцы, избил и угрожал расчленить за то, что его заставляли оплатить коммунальные услуги. Жуткая история произошла в Минском районе. В агрогородке Щомыслица дачник напал на председателя садового товарищества. Мужчина пришел во двор к женщине, взяв с собой топор, хозяйка впустила его, но, поняв намерения, стала убегать. Незваный гость догнал жертву, ударил по голове и таскал за волосы. В конце концов, нападавший взял шнур от микроволновки и стал душить потерпевшую. Затем он ударил ее бутылкой от шампанского по голове. Как уверяет сама потерпевшая, агрессор грозился ее убить, а тело расчленить. Избежать трагедии удалось благодаря очевидцу преступления. Сосед услышал крики женщины и прибежал на помощь.

За то время, пока напавший издевался над жертвой, он успел ей отрубить 4 пальца и сильно избить. Очевидец преступления отобрал у нападавшего топор, после чего тот скрылся. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений. Не вмешайся в эту историю сосед, шансов выжить у женщины бы и не было. Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает. Она находится в больнице. У потерпевшей выявлены множественные тяжелые травмы черепа головы, спины, отрублены пальцы правой руки, а также другие колото-резаные повреждения тела. Подробности этой ужасающей истории из первых уст мы обязательно расскажем в наших следующих выпусках. Интервью запланированы как с самой потерпевшей, так и с очевидцем, который спас ей жизнь. Мы будем следить за расследованием этого уголовного дела.