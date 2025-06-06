Молодожен хотел обменять деньги из свадебного подарка, а они оказались фальшивыми

Свадебный подарок обернулся серьезными последствиями для 21-летнего жителя Могилева. Плотный конверт молодоженам во время торжества презентовал их родственник. Внутри находилось 1250 евро. После свадьбы вместе с другими подаренными деньгами эти деньги ждали своего часа. Когда же новобрачный решил поменять 50 евро из этого конверта, его ждал неприятный сюрприз. Оказалось что банкнота фальшивая. Кассир банка вызвала милицию и началась проверка. Парень рассказал правоохранителем предысторию, они решили проверить остальные подаренные на свадьбы купюры. Как выяснилось, практически все деньги из того самого конверта оказались из "банка приколов". Настоящих было всего 50 евро.