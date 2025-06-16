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Мужчина подарил зятю поддельный диплом
Автор:Редакция news.by
Учиться, учиться, учиться и еще раз… а смысл? Так подумал тесть главного персонажа этой истории и подарил ему поддельный диплом. Житель Старых Дорог рассказал, что ранее работал строителем в компании на территории России, где познакомился с будущей женой.
Спустя время тесть посоветовал ему получить высшее образование для карьерного роста. Однако вместо обучения решил подарить зятю диплом.
Филькину грамоту мужчина принес в отдел кадров на новой работе в Беларуси, где подделка и была выявлена. Догадки сотрудницы отдела кадров подтвердили эксперты.