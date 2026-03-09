3.72 BYN
Мужчина украл букет в минском баре и подарил его знакомой
Автор:Редакция news.by
В том, что день рождения - грустный праздник, лично убедилась жительница Минска, когда недосчиталась одного из подаренных букетов.
После бара семейная пара направилась в милицию, оперативники помогли пролить свет на тайное исчезновение подарка.
Оказалось, что один из посетителей, уходя из бара, забрал букет, а позже подарил его своей знакомой.
За кражу цветов в отношении 38-летнего жителя Витебской области возбуждено уголовное дело.