Мужчина украл букет в минском баре и подарил его знакомой

В том, что день рождения - грустный праздник, лично убедилась жительница Минска, когда недосчиталась одного из подаренных букетов.

После бара семейная пара направилась в милицию, оперативники помогли пролить свет на тайное исчезновение подарка.

Оказалось, что один из посетителей, уходя из бара, забрал букет, а позже подарил его своей знакомой.