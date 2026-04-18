МВД Беларуси: за сутки поступило около 450 сообщений о попытках мошенничества

В Беларуси активизировались телефонные аферисты. В МВД сообщили: только за сутки в милицию поступило около 450 сообщений о попытках мошенничества.

При этом в большинстве случаев преступления удалось предотвратить благодаря бдительности граждан и оперативной работе сотрудников органов внутренних дел.

Специалисты заблокировали 18 фишинговых сайтов: это поддельные банки, сервисы и торговые площадки, внешне не-отличимые от настоящих. Также перекрыта возможность проведения платежей на 53 иностранных реквизита, через которые злоумышленники выводили деньги. Так же оперативники задержали троих курьеров мошенников. У них изъяли около 120 тыс. рублей.

