3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
МВД Беларуси: за сутки поступило около 450 сообщений о попытках мошенничества
Автор:Редакция news.by
В Беларуси активизировались телефонные аферисты. В МВД сообщили: только за сутки в милицию поступило около 450 сообщений о попытках мошенничества.
При этом в большинстве случаев преступления удалось предотвратить благодаря бдительности граждан и оперативной работе сотрудников органов внутренних дел.
Специалисты заблокировали 18 фишинговых сайтов: это поддельные банки, сервисы и торговые площадки, внешне не-отличимые от настоящих. Также перекрыта возможность проведения платежей на 53 иностранных реквизита, через которые злоумышленники выводили деньги. Так же оперативники задержали троих курьеров мошенников. У них изъяли около 120 тыс. рублей.