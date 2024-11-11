На эмоциях женщина кинула в страуса пластиковую бутылку и сразу же поплатилась за это

На эмоциях женщина кинула в длинноногую птицу пластиковую бутылку и сразу же поплатилась за это. Крылатый гигант накинулся на соперницу и даже повалил ее с ног. Благо дальше птичка не пошла и не стала добивать беспомощную оппонентку.