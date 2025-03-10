На пляжах Анапы зафиксированы новые выбросы мазута

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Новые выбросы мазута на пляжах обнаружены сегодня на пяти участках побережья Краснодарского края Российской Федерации. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона, пишет ТАСС.

"На нескольких участках берега Анапы 10 марта обнаружили незначительные выбросы мазута. Утром в понедельник команды из городов и районов Краснодарского края провели традиционный мониторинг закрепленной за ними территории", - указали в оперативном штабе.

Уточняется, что выбросы нефтепродуктов зафиксированы на пляже у устья реки Можепсин, на Бугазской косе, на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская и еще двух участках.

После инцидента с танкерами побережье Кубани было разделено на 41 участок, там велась уборка песка, который загрязнен мазутом. Основные работы по уборке пляжей были завершены, но периодически в регионе фиксируют повторные выбросы на некоторых участках.