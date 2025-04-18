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На полигоне твердых бытовых отходов в Дзержинском районе произошел пожар
На полигоне твердых бытовых отходов в Дзержинском районе произошел пожарnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-xl-___webp_1920.webp 1920w
На полигоне твердых бытовых отходов в Дзержинском районе произошел пожар. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"18 апреля в 17:18 в МЧС поступило сообщение о загорании на площади 200 кв.м на территории полигона твердых бытовых отходов возле д. Безодница Дзержинского района Минской области. Для тушения были задействованы 14 единиц техники и 21 человек", - рассказали в пресс-службе.
Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается.