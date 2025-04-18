На полигоне твердых бытовых отходов в Дзержинском районе произошел пожар. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"18 апреля в 17:18 в МЧС поступило сообщение о загорании на площади 200 кв.м на территории полигона твердых бытовых отходов возле д. Безодница Дзержинского района Минской области. Для тушения были задействованы 14 единиц техники и 21 человек", - рассказали в пресс-службе.