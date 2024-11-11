Нашел петарду и решил взорвать - 12-летний мальчик потерял пальцы, повредил глаза и лицо

ЧП с ребенком в Щучинском районе: 12-летний мальчик получил ожоги при взрыве петарды. О случившемся спасателям сообщили врачи Центральной районной больницы, куда подростка госпитализировали.

Со слов школьника, пиротехническое изделие он нашел на улице. Интерес взял верх, потому мальчуган и решил находку взорвать. Как только юный испытатель поджег петарду, в его руках раздались яркая вспышка и хлопок. Родители немедленно отвезли сына в клинику. Сейчас мальчишка под наблюдением специалистов в хирургическом отделении.