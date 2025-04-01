Нелегал из США - в Молодечно таможенники обнаружили американца, следовавшего из Литвы

На железнодорожной станции в Молодечно таможенники обнаружили нелегально попавшего в Беларусь американца.

Для того чтобы попасть на чужую территорию, 27-летний нарушитель спрятался в пустом вагоне поезда.

Как сообщили в Белорусском таможенном комитете, грузовой состав, в котором был обнаружен иностранец, следовал из Литвы.