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Нелегал из США - в Молодечно таможенники обнаружили американца, следовавшего из Литвы

На железнодорожной станции в Молодечно таможенники обнаружили нелегально попавшего в Беларусь американца.

Для того чтобы попасть на чужую территорию, 27-летний нарушитель спрятался в пустом вагоне поезда.

Как сообщили в Белорусском таможенном комитете, грузовой состав, в котором был обнаружен иностранец, следовал из Литвы.

Нелегал из США был задержан тревожной группой таможни во взаимодействии с милицией и военизированной охраной БелЖД. Далее его передали белорусским пограничникам для дальнейших разбирательств.

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