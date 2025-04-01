3.65 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Нелегал из США - в Молодечно таможенники обнаружили американца, следовавшего из Литвы
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fef7507-4306-411e-b3e4-a7ba2f8a4cf0/conversions/b6561cf5-40c1-4c9f-930b-c8c485c0c017-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fef7507-4306-411e-b3e4-a7ba2f8a4cf0/conversions/b6561cf5-40c1-4c9f-930b-c8c485c0c017-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fef7507-4306-411e-b3e4-a7ba2f8a4cf0/conversions/b6561cf5-40c1-4c9f-930b-c8c485c0c017-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fef7507-4306-411e-b3e4-a7ba2f8a4cf0/conversions/b6561cf5-40c1-4c9f-930b-c8c485c0c017-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byДля того чтобы попасть на чужую территорию, 27-летний нарушитель спрятался в пустом вагоне поезда
На железнодорожной станции в Молодечно таможенники обнаружили нелегально попавшего в Беларусь американца.
Для того чтобы попасть на чужую территорию, 27-летний нарушитель спрятался в пустом вагоне поезда.
Как сообщили в Белорусском таможенном комитете, грузовой состав, в котором был обнаружен иностранец, следовал из Литвы.
Нелегал из США был задержан тревожной группой таможни во взаимодействии с милицией и военизированной охраной БелЖД. Далее его передали белорусским пограничникам для дальнейших разбирательств.