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Нелегальные операции - криптовалютчик наторговал на 2,5 млн рублей
Криптовалютчик-нелегал наторговал на 2,5 млн рублей - его задержали.
Сотрудники по противодействию киберпреступности Брестской области вышли на 25-летнего мужчину, который занимался незаконным оборотом криптовалюты. Установлено, что фигурант в качестве посредника совершал сделки на специализированных биржах. Используя смартфон, конвертировал и обналичивал в том числе похищенные у белорусов деньги. Его задержали с поличным в момент совершения очередной незаконной операции.
Олег Колтуневич, заместитель начальника УПК УВД Брестской области:
"Нелегальный суммарный оборот составил свыше 2,5 млн рублей. На нарушителя составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Санкцией статьи предусмотрен крупный штраф и обращение в доход государства изъятой криптовалюты, а также всей прошедшей через криптокошельки суммы".