Нелегальные операции - криптовалютчик наторговал на 2,5 млн рублей

Сотрудники по противодействию киберпреступности Брестской области вышли на 25-летнего мужчину, который занимался незаконным оборотом криптовалюты. Установлено, что фигурант в качестве посредника совершал сделки на специализированных биржах. Используя смартфон, конвертировал и обналичивал в том числе похищенные у белорусов деньги. Его задержали с поличным в момент совершения очередной незаконной операции.