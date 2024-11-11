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Обманутые минчанки за "помощь" псевдогадалок заплатили почти 94 тыс. рублей

Сразу несколько минчанок стали жертвами псевдогадалок.

Жительница Фрунзенского района Минска обратилась в милицию с заявлением о том, что перевела тарологу 59 тыс. рублей. "Прорицательница" не только предсказывала судьбу, но и обещала помочь улучшить здоровье женщины. В несколько этапов пострадавшая переводила аферистке деньги. Когда поняла, что изменений в ее жизни не происходит, обратилась к правоохранителям.

Еще одна минчанка повелась на уловки мошенницы-таролога. Желая защитить от бед своих детей, женщина отдала аферистке около 35 тыс. рублей, причем оформила несколько кредитов.

С такими же историями обмана в милицию обратились еще несколько человек.

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