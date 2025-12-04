Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Охотники "перепутали" зайца с косулей - специалисты оценили ущерб в 5 тыс. рублей

В Барановичском районе сотрудники отдела охраны во время рейда выявили браконьеров. Милиционеры, выявляя нарушителей на объектах агропромышленного комплекса, остановили машину, в багажнике которой была туша косули. Проверив документы, оказалось, что у охотников были документы, разрешающие охоту на зайца, которая в разы дешевле. На место вызвали инспекторов природоохраны.

Специалисты оценили ущерб в 5 тыс. рублей - за незаконную охоту возбуждено уголовное дело. 

