Охотники "перепутали" зайца с косулей - специалисты оценили ущерб в 5 тыс. рублей
Автор:Редакция news.by
В Барановичском районе сотрудники отдела охраны во время рейда выявили браконьеров. Милиционеры, выявляя нарушителей на объектах агропромышленного комплекса, остановили машину, в багажнике которой была туша косули. Проверив документы, оказалось, что у охотников были документы, разрешающие охоту на зайца, которая в разы дешевле. На место вызвали инспекторов природоохраны.
Специалисты оценили ущерб в 5 тыс. рублей - за незаконную охоту возбуждено уголовное дело.