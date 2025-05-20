Оружие и патроны - настоящий склад с боеприпасами обнаружен у жителя Пуховичского района

Охотничье оружие, винтовка, ружье, карабин и более 2 300 патронов - настоящий склад с оружием и боеприпасами обнаружили оперативники ГУБОП у 43-летнего жителя Пуховичского района. Сообщается, что подозреваемый не только изготавливал боеприпасы, но и продавал их.

Олег Бобрович, начальник отдела 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Беларуси: "Сотрудниками ГУБОПиК МВД на постоянной основе продолжается проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на установление и изобличение лиц, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов. Так, на днях в Пуховичском районе оперативниками 10-го управления по Минской области при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения "Рысь" внутренних войск МВД задержан 43-летний местный житель. Мужчина хранил дома более 2 тыс. патронов к автомату Калашникова, оснащенных трассирующими пулями. У фигуранта также изъято охотничье оружие, винтовка, ружье-карабин и более 300 патронов. Установлена его причастность к незаконному изготовлению и сбыту боеприпасов".