Пенсионерка сделала у себя дома ремонт за счет работодателя, ее подозревают в краже

Пенсионерка из Бреста сделала у себя дома ремонт за счет работодателя. Теперь ее подозревают в краже десятков тысяч рублей. По данным милиции, женщина (ей 65 лет) трудилась в частной фирме главным бухгалтером, на нее вышли сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями. Точная сумма ущерба подсчитывается в рамках расследования уголовного дела.