3.73 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
Пенсионерка сделала у себя дома ремонт за счет работодателя, ее подозревают в краже
Автор:Редакция news.by
Пенсионерка из Бреста сделала у себя дома ремонт за счет работодателя. Теперь ее подозревают в краже десятков тысяч рублей. По данным милиции, женщина (ей 65 лет) трудилась в частной фирме главным бухгалтером, на нее вышли сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями. Точная сумма ущерба подсчитывается в рамках расследования уголовного дела.
Фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы.