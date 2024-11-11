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Почти 1 тыс. машин сожгли во Франции в новогоднюю ночь
Почти 1000 машин сожгли во Франции в новогоднюю ночь, более 400 человек были задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.
"По данным МВД на 1 января, в ночь со вторника, 31 декабря 2024 года, на понедельник, 1 января 2025 года, было подожжено 984 транспортных средства, задержаны 420 человек и взяты под стражу 310 человек", - сообщило СМИ.
Согласно главе МВД Бруно Ретайо, множество инцидентов также было связано с запуском фейерверков, в том числе в стражей правопорядка и пожарных, пишет БЕЛТА.
Так, в Лионе двухлетняя девочка получила ранения лица и глаза, когда в коляску попал зажженный фейерверк. Еще один человек попал в больницу в критическом состоянии также из-за происшествия с фейерверком.
Ранее префектура сообщила, что порядка 10 тысяч правоохранителей будут привлечены к работе в парижском столичном регионе в праздники. Всего во Франции в этот период задействованы 90 тысяч силовиков.
Глава МВД Франции Бруно Ретайо призвал префектов и сотрудников служб безопасности быть чрезвычайно бдительными во время празднований конца года "в связи с высоким уровнем террористической угрозы, тяготеющей над страной", а также "ростом международной напряженности".
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