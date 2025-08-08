Продал автомобиль для разборки и заявил об угоне. Афериста задержали в Минске

Оперативники 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке отряда спецназначения "Рысь" внутренних войск в столице задержали 39-летнего индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Установлено, что задержанный в феврале текущего года обратился в страховую компанию с заведомо ложной информацией об угоне на территории России застрахованного премиального автомобиля Audi, находящегося в лизинге. Аферист обманным путем пытался получить возмещение ущерба в размере около 35 тыс. долларов. Во взаимодействии с российскими правоохранителями сотрудники ГУБОПиК выяснили, что факта угона не было. Мужчина реализовал автомобиль третьим лицам для его разборки.

Указанный случай не единичный. Мошенник использовал подобные схемы махинаций со страховыми и лизинговыми компаниями Беларуси на протяжении последних нескольких лет. Во время обысков обнаружены и изъяты семь мобильных телефонов, ноутбук, пять банковских карт, а также различная документация. Наложен арест на имущество злоумышленника.