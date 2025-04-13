Пьяный водитель такси задержан в Минской области

Водитель такси в состоянии алкогольного опьянения задержан в Минской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

По информации ведомства, 11 апреля около 11.50 экипаж дорожно-патрульной службы ГАИ обратил внимание на автомобиль такси Kia, водитель которого совершил поворот на запрещающий сигнал светофора. При проверке документов 62-летнего минчанина у инспекторов ДПС возникли подозрения, что водитель нетрезв.

Нарушитель был незамедлительно доставлен в учреждение здравоохранения. По результатам медицинского освидетельствования в выдыхаемом им воздухе обнаружено 0.89 промилле алкоголя, повторное показало 0,92. Водитель был задержан и отстранен от управления транспортным средством, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.

Как пояснил водитель такси, перед поездкой он употребил лекарственное средство, содержащее вспомогательное вещество в виде этилового спирта. В отношении водителя составлены административные материалы по ч.2 ст.18.15, ч. 6 ст.18.13 и ч.1 ст.18.13 КоАП.

Также было установлено, что водитель не проходил приборный контроль перед выездом. За это в отношении должностного лица, ответственного за проведение приборного контроля, составлен административный материал по ч.1 ст.18.22 КоАП, санкция которого предусматривает штраф от 8 до 45 базовых величин.