Пьяный водитель взял чужое авто, чтобы прокатиться, но даже не смог выехать с парковки

Взял чужое авто, чтобы прокатиться, но алкоголь помешал выехать с парковки. На линию 102 позвонил прохожий, который стал свидетелем ДТП на парковке по улице Сурганова в Минске.

"Выяснилось, что фигурант в состоянии алкогольного опьянения возвращался из бара. Проходя мимо парковки, дергал за ручки автомобили, один из которых открылся. Мужчина проник в салон и начал движение благодаря ключам, которые оказались в бардачке. Буквально сразу же фигурант не справился с управлением и совершил ДТП, в результате которого повредил три автомобиля. Известно, что минчанин не имел права управления транспортным средством. С его слов, хотел прокатиться по ночному городу и воспользовался чужой иномаркой. Возбуждено уголовное дело за угон. Устанавливается причиненный ущерб, который будет возмещать фигурант".