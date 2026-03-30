Пьяный водитель взял чужое авто, чтобы прокатиться, но даже не смог выехать с парковки
Взял чужое авто, чтобы прокатиться, но алкоголь помешал выехать с парковки. На линию 102 позвонил прохожий, который стал свидетелем ДТП на парковке по улице Сурганова в Минске.
"Здесь кто-то машины поразбивал", - сказал звонящий.
Он сообщил, водитель после аварии просто ушел. Сотрудники ГАИ по горячим следам задержали 36-летнего минчанина. К слову, в сводках милиции фамилия мужчины уже фигурировала ранее за имущественные преступления.
Анастасия Ковалевская, старший инспектор ГИОС Советского РУВД г. Минска:
"Выяснилось, что фигурант в состоянии алкогольного опьянения возвращался из бара. Проходя мимо парковки, дергал за ручки автомобили, один из которых открылся. Мужчина проник в салон и начал движение благодаря ключам, которые оказались в бардачке. Буквально сразу же фигурант не справился с управлением и совершил ДТП, в результате которого повредил три автомобиля. Известно, что минчанин не имел права управления транспортным средством. С его слов, хотел прокатиться по ночному городу и воспользовался чужой иномаркой. Возбуждено уголовное дело за угон. Устанавливается причиненный ущерб, который будет возмещать фигурант".
Старший инспектор напомнила водителям о том, чтобы они не оставляли автомобили открытыми даже на короткое время. "Покидая транспортное средство, обязательно убедитесь, что двери заблокированы", - порекомендовала она.