Раскрыто дело об убийстве и разбоях в Витебске 1998 года: задержаны 5 рецидивистов
Разбойное нападение, шантаж и убийство в Витебске в 1998 году раскрыто. 2 апреля МВД сообщило, что 5 рецидивистов, причастных к тяжким преступлениям прошлых лет задержаны при силовой поддержке бойцов "Алмаза". Спецоперацию проводил отечественный ГУБОП.
Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:
"В сентябре 1998 года в Витебске во время нападения на офис частной фирмы было похищено дорогостоящее имущество и документация. При этом неизвестные избили охранника. Несколько месяцев они шантажировали собственницу бизнеса уничтожением документов предприятия и требовали выкуп. Получив его, похищенное бандиты все равно не вернули. Вместо этого, угрожая физической расправой, вымогали новый транш. Когда бизнес-леди отказала, на крыльце ее дома активировали взрывное устройство. Затем последовало новое нападение на тот же офис, во время которого застрелили охранника. В ноябре 2000 года фигуранты совершили очередное разбойное нападение на офис другой частной фирмы".
Тогда бандиты не оставили следов на местах преступлений, по которым удалось бы их оперативно установить. Но спустя годы нападавших удалось задержать. Возбуждены уголовные дела, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигурантов.