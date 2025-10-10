3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Светлогорском районе
В аварии в Светлогорском районе пострадали 19 человек. В Министерстве здравоохранения , какая помощь оказывается раненым, пишет БЕЛТА.
В Светлогорском районе в ДТП при столкновении маршрутки и внедорожника пострадали 19 человек. Шестеро погибли на месте происшествия. "Восемь человек госпитализированы, в том числе один подросток. Трое граждан уехали на попутном автотранспорте до прибытия скорой помощи. Двое пострадавших после осмотра врачей отказались от госпитализации. Их отправили на амбулаторное наблюдение", - проинформировали в Минздраве.
Серьезное ДТП произошло в Светлогорском районе - 6 погибших, 10 пострадавших
Авария случилась на автодороге Бобруйск - Мозырь - граница Украины. Лоб в лоб столкнулись микроавтобус и внедорожник
Республиканский центр организации медреагирования Минздрава сообщил, что на место ДТП были направлены бригады интенсивной терапии, фельдшерские и реанимационные бригады. Ситуация находится на контроле Минздрава.
По предварительной информации, пострадавшие в аварии доставлены в Светлогорскую ЦРБ. До прибытия скорых в больнице развернули дополнительные хирургические и травматологические операционные, подготовили все необходимые дополнительные средства.
У восьми госпитализированных пациентов диагностированы открытые переломы, вывихи, травмы, в том числе черепно-мозговые. Медики проводят необходимые диагностические исследования и лечебные процедуры.
Для оказания оперативной медико-консультативной и практической помощи коллегам из Гомеля направлены хирург, травматолог, нейрохирург, торакальный хирург, реаниматолог-анестезиолог.
Фото МВД