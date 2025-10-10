В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Светлогорском районе

Авария в Светлогорском районе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23f65d25-c477-4f10-b8de-6133703daa6f/conversions/d3a3c132-fbe9-40ed-9db7-3ae35b73f1eb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23f65d25-c477-4f10-b8de-6133703daa6f/conversions/d3a3c132-fbe9-40ed-9db7-3ae35b73f1eb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23f65d25-c477-4f10-b8de-6133703daa6f/conversions/d3a3c132-fbe9-40ed-9db7-3ae35b73f1eb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23f65d25-c477-4f10-b8de-6133703daa6f/conversions/d3a3c132-fbe9-40ed-9db7-3ae35b73f1eb-xl-___webp_1920.webp 1920w

В аварии в Светлогорском районе пострадали 19 человек. В Министерстве здравоохранения , какая помощь оказывается раненым, пишет БЕЛТА.

В Светлогорском районе в ДТП при столкновении маршрутки и внедорожника пострадали 19 человек. Шестеро погибли на месте происшествия. "Восемь человек госпитализированы, в том числе один подросток. Трое граждан уехали на попутном автотранспорте до прибытия скорой помощи. Двое пострадавших после осмотра врачей отказались от госпитализации. Их отправили на амбулаторное наблюдение", - проинформировали в Минздраве.

Республиканский центр организации медреагирования Минздрава сообщил, что на место ДТП были направлены бригады интенсивной терапии, фельдшерские и реанимационные бригады. Ситуация находится на контроле Минздрава.

По предварительной информации, пострадавшие в аварии доставлены в Светлогорскую ЦРБ. До прибытия скорых в больнице развернули дополнительные хирургические и травматологические операционные, подготовили все необходимые дополнительные средства.

У восьми госпитализированных пациентов диагностированы открытые переломы, вывихи, травмы, в том числе черепно-мозговые. Медики проводят необходимые диагностические исследования и лечебные процедуры.

Для оказания оперативной медико-консультативной и практической помощи коллегам из Гомеля направлены хирург, травматолог, нейрохирург, торакальный хирург, реаниматолог-анестезиолог.